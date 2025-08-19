هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي أعلن أن بلاده تنوي الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل.

وقال نتنياهو: "سيذكر التاريخ ألبانيز على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت أمس الاثنين منع دخول عضو الكنيست الإسرائيلي سمحا روتمان المنتمي إلى حزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أستراليا لمدة ثلاث سنوات.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية، ردا على نية أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين.

وتعترف حاليا 147 دولة بدولة فلسطين، بينها روسيا. فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024. ومنذ ذلك العام، انضمت عشر دول جديدة لقائمة المعترفين بفلسطين، تشمل أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.