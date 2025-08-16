معركة مسلحة بين جيران.. إليكم ما حصل! (فيديو)

A + A -

نشب خلاف بين جيران في مدينة أضمة التركية، استخدموا فيها أسلحة رشاشة حوّلت الحي لمكان أشبه بساحة حرب أو تصوير فيلم سينمائي.

ووثق مقطع فيديو تفاصيل صادمة لإطلاق النار الكثيف في منطقة سكنية، ما أثار ردود فعل غاضبة ومطالب بتقييد السلاح وتشديد العقوبات على المخالفين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا



وبدأت القصة بخلاف بين سكان منزلين متجاورين في منطقة "سيحان" في أضنة بجنوب، قبل أن يبدأ إطلاق النار الكثيف.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن شبانًا يسكنون في أحد المنزلين، صعدوا للطابق الثاني في المنزل، وخرجوا للشرفة مع أسلحتهم الرشاشة وأطلقوا النار بكثافة.



ويبدو أن الطرف المقابل كان حذرًا بما يكفي في تلك المعركة، ولم يصب أحد منهم، لا بل فروا من المنزل عند قدوم الشرطة.



ولاحقا أوقفت الشرطة 4 أشخاص في المنزل الثاني، بينهم شابان ظهرا بشكل واضح في الفيديو وهما يطلقان النار بكثافة.



وشوهد الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي التركية، وسط تعليقات شبهت الحادثة بأفلام الجريمة والإثارة، وبينها "العراب" فيما قال مدونون آخرون إنها أشبه بلعبة ".



وتحقق الشرطة مع الموقوفين بينما تلاحق الطرف الثاني من المشكلة، دون أن يتضح سبب خلافهما الذي انتهى بذلك الشكل المخيف.