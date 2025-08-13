موجة حر قياسية بالأردن توقف العمل.. وتحوّل دوام الجامعات عن بُعد

A + A -

يشهد الأردن خلال الأسبوع الحالي موجة حر وجفاف غير مسبوقة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في بعض مناطق البادية إلى 43 درجة مئوية، مع تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة.

وبهذا الخصوص، قرر وزير العمل الأردني خالد البكار حظر عمل العاملين في القطاع الزراعي ومن تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 11 أغسطس/آب ولغاية الخميس 14 أغسطس 2025.

وشدد القرار على التزام أصحاب العمل بتنظيم ساعات العمل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال خلال فترة الموجة الحارة.

كما أعلنت عدة جامعات أردنية عن تحويل الدوام إلى نظام التعليم عن بُعد حفاظًا على سلامة الطلبة، منها جامعة البلقاء التطبيقية التي قررت تحويل محاضرات يومي الثلاثاء والأربعاء إلى "أونلاين".

فيما اعتمدت جامعة آل البيت التعلم عن بعد من الاثنين وحتى الخميس، والجامعة الهاشمية التي حولت محاضرات الثلاثاء والأربعاء إلى منصاتها الإلكترونية المعتمدة.

تحذيرات من التعرض الطويل لأشعة الشمس

في السياق نفسه، قررت جامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية تحويل دوام الطلبة إلى التعليم عن بعد للفترة من 11 وحتى 14 أغسطس، وتأجيل جميع الامتحانات المقررة خلال هذه الفترة، على أن يعلن لاحقًا عن مواعيد بديلة.

ويبقى الأردن حتى نهاية الأسبوع تحت تأثير الموجة الحارة، وسط تحذيرات من التعرض الطويل لأشعة الشمس، وضرورة الإكثار من شرب المياه، وتجنب ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، إضافة إلى الحذر من مخاطر الغبار والحرائق في المناطق الحرجية.