الإمارات تتخذ قرارا "مفاجئا" بشأن السودان

أصدرت السلطات الإماراتية، فجر اليوم الأربعاء قرارا مفاجئا بتعليق جميع الرحلات الجوية من الإمارات إلى السودان وبالعكس، اعتبارا من 2 صباحا، دون توضيح الأسباب الرسمية لهذا القرار.

وأبلغت شركات الطيران السودانية بالقرار عبر مكالمات هاتفية في ساعات الفجر الأولى، مما تسبب في إرباك جداول التشغيل لدى الناقلات الوطنية والدولية العاملة على هذا الخط.

ووفقا لما نقلته صحيفة السوداني، يشمل الحظر جميع شركات الطيران العاملة بين البلدين، وسط تساؤلات حول الدوافع السياسية أو الأمنية المحتملة.

يذكر أن السودان كان قد أعلن في مايو الماضي تصنيف الإمارات كـ“دولة عدوان”، متهما إياها بدعم وتسليح مليشيا الدعم السريع، إضافة إلى إرسال مرتزقة للقتال ضمن صفوفها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الإمارات تنوي تنظيم حركة السفر عبر اشتراط موافقات أمنية مسبقة من هيئة الطيران المدني لكل رحلة، مع إخطار شركات الطيران بالمواعيد الجديدة حال استئناف الرحلات.