ارتفاع حصيلة ضحايا زورق المهاجرين قبالة إلى سواحل اليمن

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قضى أكثر من 90 شخصا في غرق زورق كان يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومصدر في المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، في تحديث لحصيلة سابقة.

الزورق الذي كان يقلّ مهاجرين غالبيتهم إثيوبيون غرق ، يوم الأحد، في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين في جنوب اليمن.

ليل الثلاثاء، أفاد مصدر يمني في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالعثور على جثتين "تم دفنهما من قبل صيادين بعد أن لفظتهما أمواج البحر وأصابهما التعفّن".

وبذلك يرتفع إلى 96 إجمالي قتلى غرق الزورق.

وأفاد صحافي متعاون مع فرانس برس بمشاهدة جثتين على الأقل لفظتهما الأمواج، قرب الموقع الذي غرق فيه الزورق.

كما أفاد بمشاهدة خيام بالية في المنطقة النائية التي ينشط فيها مهربون.