لقاء سوري- إسرائيلي سري في أبو ظبي والشرع يطرح تنازلات مقابل دعم بقائه!

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قالت مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ"الميادين" إنّ الرئيس السوري أحمد الشرع التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في أبو ظبي.

وكشفت أنّ "المباحثات بين الشرع وهنغبي وصفت بأنها تطوّر مهم في مسار المفاوضات السرّية بين دمشق وتل أبيب."

وأفادت المصادر أن "الشرع أبدى استعداداً للتنازل عن الجولان لصالح إسرائيل مقابل حصوله على دعم للبقاء في السلطة"، بحسب ما قالت "الميادين".

ومن المتوقع قريباً إنشاء ثلاث مناطق عازلة في جنوب سوريا، تشمل درعا والقنيطرة والسويداء، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية مطّلعة.