إسرائيل: إلقاء القبض على خلية تابعة لفيلق القدس

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اعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أن قوة من جيش الاسرائيلي اعتقلت خلية تمّ تشغيلها من قبل فيلق القدس الإيرانية، في عملية خاصة جنوب سوريا.

وأضاف: "استنادًا إلى معلومات تمّ الحصول عليها من تحقيقات وحدة 504، نفذت قوات من لواء ألكسندروني (اللواء 3)، عملية ليلية تم خلالها اعتقال خلية عناصر تمّ تشغيلها من قبل فيلق القدس الإيرانية في منطقة تل كودنة جنوب سوريا".

وتابع: "للمرة الثانية خلال الأسبوع الأخير، نفذت قوات الفرقة عملية ليلية دقيقة تمّ خلالها اعتقال عدد من النشطاء الذين شكّلوا تهديدًا في المنطقة".

وأشار إلى أن "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على منع تموضع أي جهة إرهابية في سوريا، بهدف حماية سكان دولة إسرائيل".