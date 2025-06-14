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بسبب الحرب ... تأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو!

14
JUNE
2025
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أعلنت القناة 12 الاسرائيلية تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الظروف المستجدة.

ووفق مواقع عبربة، من المرجع أن يكون تحديد موعد لزفاف نجل نتنياهو ضمن خطة محكمة لخداع إيران عقب إعلان نتنياهو إنشغاله بالتحضير للزفاف وحاجته الى إجازة عائلية.

يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يجري فيها تأجيل موعد زفاف نجل نتنياهو.

وأظهر الهجوم الإسرائيلي على إيران مجددًا كيف استخدمت تل أبيب الخداع لمباغتة إيران.

وفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تحدث لصحيفة جيروزالم بوست، بدأ هذا التضليل مساء الخميس. وُصف اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي عمدًا بأنه نقاش حول مفاوضات الأسرى في غزة. وأُبلغ الوزراء بأنهم سيناقشون الجهود المتعثرة لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. وقال المصدر للصحيفة: "كان الهدف هو إيران".

لكن بمجرد دخولهم الاجتماع المُحصّن، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على الضربة على إيران، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جيروزالم بوست.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ترامب منح إيران علناً 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق. وجاءت الضربة الإسرائيلية بالضبط في اليوم الحادي والستين.

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