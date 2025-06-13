ما الذي نعرفه عن اللواء محمد باقري؟

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وصف التلفزيون الإيراني اللواء محمد باقري الذي اغتيل في الهجوم الإسرائيلي بأنه أعلى مسؤول في الهيكلية العسكرية الإيرانية.

ويعتبر من أبرز العسكريين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية، وتولى إدارة إحدى مؤسسات التصنيع الحيوية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وكان له خبرة واسعة في التعامل مع المنظمات الكردية الإيرانية المسلحة بحكم عمله في أجهزة المخابرات.

وكان اللواء باقري نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وعينه المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في 28 حزيران 2016 رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية خلفاً للواء حسين فيروز آبادي الذي شغل هذا المنصب منذ 1989.

واللواء باقري هو أخو حسن باقري الذي كان نائباً لقائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية.

وعرف اللواء محمد باقري مع ثلاثة عسكريين آخرين هم محمد علي جعفري وعلي فدوي وغلام علي رشيد – باسم الشبكة القيادية لحرس الثورة الإسلامية.