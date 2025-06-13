أبرز ما نعرفه عن حسين سلامي؟

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انضم قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي لأول مرة إلى الحرس الثوري في عام 1980 أثناء اندلاع الحرب الإيرانية العراقية.

ومع ترقيته في الرتب العسكرية، أصبح معروفاً بخطاباته القوية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فُرضت عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي لما قيل عن “تورطه في البرامج النووية والعسكرية الإيرانية”.

وكان رئيساً للحرس الثوري في عام 2024 عندما شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر على الإطلاق ضد إسرائيل، ونشرت أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصاروخ.

وقُتل فجر اليوم الجمعة، باستهداف إسرائيلي على إيران.