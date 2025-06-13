الأردن يغلق أجواءه ويحذر: لن نكون ساحة حرب لأي صراع

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أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن المملكة "لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع".

وأكد المومني في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن "أمن الوطن خط أحمر، وأنه لن يسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر".

وأشار إلى أن الأردن يتابع التطورات الإقليمية من كثب، محذرا من تبعات التصعيد في المنطقة.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، المجتمع الدولي إلى "الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد".

كما حذر المومني من "تداول أية مقاطع مصورة مضللة أو معلومات مغلوطة"، داعيا الجميع إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وفي ذات السياق، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة وذلك "تحسبا لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة".

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو في تصريح صحفي، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية "شيكاغو" للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأشار مستو، إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة "خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما"، مبينا أنه ستتم مراجعة القرار وفقا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.

ولفت أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، بجروح خطيرة.

فيما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن "الرد بالمثل على الهجوم الإسرائيلي مؤكد"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا".