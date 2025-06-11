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بالصور - منها إلزام النساء بارتداء البوركيني.. فرض ضوابط جديدة في الشواطئ والمسابح السورية

11
JUNE
2025
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أعلنت السلطات السورية عن ضوابط جديدة للباس في الشواطئ والمسابح العامة، حيث طالبت الزوار بارتداء ملابس "أكثر احتشاما" والنساء بارتداء البوركيني أو تغطية الجسم.
 
وقالت وزارة السياحة السورية إن الإرشادات الجديدة وضعت "لمقتضيات المصلحة العامة"، حيث طالبت "بالالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع"، مع التشديد على "احترام التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية".
 
وتضمن القرار في فقراته الأولى ارشادات السلامة العامة، ثم تخصص في الفقرات اللاحقة بتحديد وضبط الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة.
 
وتنص التعليمات أيضا على ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، وعلى منع ارتداء الملابس "الشفافة أو الضيقة جدا".\
 
 
ووضع القرار تعليمات "مخففة" للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث "يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة".
 
ولا تنطبق هذه التعليمات المخففة على الفنادق والمنتجعات الخاصة دون الأربع النجوم.
 
ويلزم القرار مستثمري ومالكي المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل بارز في مواقع الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها، بما يشمل أوقات السباحة المسموح بها.
 
ولم توضح الوزارة آلية تطبيق التعليمات الجديدة أو العقوبات المفروضة في حال مخالفتها.
روسيا اليوم
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