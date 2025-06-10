الحوثيون: هجمات إسرائيلية على الحديدة باليمن

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أفاد تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، بأن إسرائيل شنت هجمات على مدينة الحديدة باليمن.

يأتي التقرير عقب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع إكس مساء الإثنين حث فيه على إخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي وقت سابق، اعتبر الجيش الإسرائيلي البنى التحتية التي يتم مهاجمتها في ميناء الحديدة مصدر دخل مركزي لصالح نظام الحوثي حيث يستخدم ميناء الحديدة لصالح نقل وسائل قتالية إيرانية وعتاد عسكري وحاجات عسكرية إضافية.

ورغم الضربات الإسرائيلية على اليمن، تواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف "لإسناد الفلسطينيين في غزة"، فيما وافقت الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأميركية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفين إسرائيل. وقد جرى اعتراض معظمها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.