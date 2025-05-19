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الجيش الإسرائيلي: لا عودة لما قبل 7 أكتوبر والعمليات مستمرة

19
MAY
2025
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أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية برية ضمن عملية "مركبات جدعون" في قطاع غزة.
 
وجاءت إعلان زمير خلال جولة ميدانية في شمال قطاع غزة أجراها رفقة عدد من كبار القادة العسكريين، من بينهم قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور، وقائد الفرقة 162 العميد شاغيف دهان، حيث تم الاطلاع على سير العمليات وتقييم الوضع الميداني.
 
وأكد رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف المعلنة، مضيفا: "لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر. لدينا هدفان مركزيان: إعادة الأسرى، والقضاء على حركة حماس".
 
وأشار زمير إلى أن "الجيش سيوفر هامشا من المرونة للمستوى السياسي من أجل الدفع نحو أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى"، معتبرا أن مثل هذه الصفقة ستكون "إنجازا وليس توقفا عن القتال".
 
وخلال لقائه بقادة ومقاتلي اللواء 401 المنتشرين في الميدان، شدد زامير على ضرورة مواصلة تنفيذ المهام العسكرية.
 
وقال: "واصلوا العمل، أنجزوا مهامكم واضربوا العدو. أنا مدرك لحجم التحديات وتقديري كبير لكم، وأنا أثق بكم".
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق الأحد، بدء عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة.
 
وذكر الجيش، في بيان: "خلال اليوم الأخير بدأت قوات الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون".
 
وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي بدأ سلاح الجو ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدف لحماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة وذلك بهدف تشويش استعدادات العدو ودعما للعملية البرية حيث تم استهداف مستودعات أسلحة وعناصر إرهابية ومسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع".
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