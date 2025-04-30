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أكدت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته في موازاة احتجاجات عليه في الشارع.

وقالت الحكومة في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا: "قررت الحكومة إلغاء قرارها الصادر في 20 (آذار) مارس 2025"، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

وكان رئيس جهاز الشاباك أعلن، الاثنين، أنه سيترك منصبه في 15 حزيران/يونيو بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن طلب إقالته.

الولاء الشخصي.. والتجسس

وأدى قرار إقالة بار إلى بروز روايات متناقضة على صلة بالأحداث التي أدت إلى هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ومؤخرا قدّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا، أكد فيها تحت القسم "أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي له وأمره بالتجسّس على محتجّين ضد الحكومة".

والأحد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في رد أمام المحكمة العليا بار بأنه "كاذب".

والشهر الماضي، أُعلن عن إقالة بار من قبل الحكومة ولكن تم تعليقها من قبل المحكمة العليا.