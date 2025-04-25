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السيسي: مصر "سد منيع" أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

25
APRIL
2025
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية.
 
وقال السيسي في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، إن مصر "تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية".
 
وشدد على أنه " منذ اللحظة الأولى كان موقف مصر جليا مطالبا بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات بكميات كافية ورافضا بكل حزم لأي تهجير للفلسطينيين".
 
وأضاف أن "إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم وفقا للخطة العربية الإسلامية دون أي شكل من أشكال التهجير".
 
وتابع: "نؤكد مجددا أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية".
 
وأوضح أن "السلام العادل هو الخيار الذي ينبغي أن يسعى إليه الجميع ونتطلع إلى قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديدا بالدور المتوقع منه في هذا الصدد".
 
وكانت إسرائيل قد انهت وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الماضي، بشن غارات جوية، قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء قطاع غزة.
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