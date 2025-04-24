حرائق الغابات تتمدد قرب القدس.. ونتنياهو يطلب الدعم

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أخلت الشرطة الإسرائيلية عدة بلدات قريبة من القدس، الأربعاء، مع تمدد حرائق غابات بسرعة في المنطقة، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى النظر في طلب مساعدة اليونان.

وقالت الشرطة ووسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إخلاء بلدات تقع على بعد نحو 20 كيلومترا غربي القدس، في حين سارعت فرق الإطفاء لاحتواء الحرائق.

وفي حديثه من مقر خدمة الإطفاء الوطنية، أعطى نتنياهو توجيهات للمسؤولين لفتح قناة اتصال مع اليونان ودول أخرى في حال استدعت الحاجة طلب مساعدة دولية.

وقال نتنياهو: "لا نعرف كيف ستتطور هذه الحرائق"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات مشددة لإخمادها.

وأضاف: "ببساطة لا يمكن أن تصل" إلى القدس.

وتابع: "بالطبع، ندافع عن المجتمعات الموجودة في نطاق" المدينة، قائلا إنه "سيقوم بإعداد احتياطيات من دول أخرى مثل اليونان".

وواجهت اليونان سلسلة من حرائق الغابات المدمرة العام الماضي، بينها حريق هائل أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم ووصل إلى ضواحي أثينا قبل السيطرة عليه.

واندلعت النيران قرب القدس صباح الأربعاء في مناطق حرجية وسط موجة حر شديدة.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس طائرة تُسقط المياه ومواد مثبطة للهب على المنطقة في محاولة لمنع انتشار الحرائق.

وتشكل حرائق الغابات تهديدا في إسرائيل خلال فترات الحرارة الشديدة.