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الجيش الإسرائيلي يُنذر بإخلاء مناطق جديدة شمالي غزة

2
APRIL
2025
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وجه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذارا للفلسطينيين بإخلاء مناطق واسعة من محافظة شمال قطاع غزة قبيل مهاجمتها.
 
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا أنذر من خلاله الفلسطينيين بمناطق شمال قطاع غزة بضرورة إخلاء أماكنهم و"الانتقال لمراكز الإيواء"، علما بأن قطاع غزة لا يوجد به أماكن للإيواء.
 
وقال أدرعي في "تحذير جديد إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق بيت حانون، مشروع بيت لاهيا، الشيخ زايد، وأحياء المنشية، وتل الزعتر، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة".
 
وأضاف: "المنظمات الفلسطينية تعود وتطلق قذائفها الصاروخية من بين المدنيين، ولقد حذرنا هذه المنطقة مرات عديدة".
 
وادعى متحدث الجيش الإسرائيلي أنه "من أجل سلامتكم، عليكم الانتقال بشكل فوري غربا إلى مراكز الإيواء المعروفة في مدينة غزة".
 
ومنذ استئناف العمليات الإسرائيلية في غزة 18 مارس الماضي قتلت إسرائيل حتى ظهر الإثنين 1001 فلسطينيا وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
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