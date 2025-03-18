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أمر إسرائيلي بإخلاء عدد من المناطق في غزة

18
MARCH
2025
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أمر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، السكان بإخلاء عدد من المناطق في شرق غزة بعد موجة من الهجمات الجوية على القطاع.
 
ودعا الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء أحياء بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة شرقي قطاع غزة.
 
وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" سكان مناطق بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة إلى إخلائها مؤكدا أن الجيش "بدأ هجوما قويا ضد المنظمات الإرهابية"، وإن هذه المناطق تعتبر مناطق قتال خطرة.
 
ودعا سكان هذه المناطق إلى الانتقال إلى مراكز إيواء متعارف عليها في غرب مدينة غزة وخان يونس.
 
وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة على حركة حماس في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.
 
وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة.
 
وقال نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.
 
وذكر مكتب نتنياهو في بيان "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعدا ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة".
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