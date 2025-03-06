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بديل صلاح يعاقب سان جيرمان في "الوقت القاتل"

6
MARCH
2025
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خطف البديل هارفي إيليوت من أول لمسة له فوزا خلافا لمجريات اللعب لفريقه ليفربول على حساب مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر، الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس في باريس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وجاء هدف ايليوت بعد ثوان من نزوله بديلا للنجم المصري محمد صلاح مستغلا هجمة مرتدة قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.
 
ويدين ليفربول بالكثير إلى حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف محقق لا سيما في الشوط الأول في مباراة سيطر عليها سان جرمان سيطرة شبه كاملة، لكن الفاعلية غابت عن مهاجميه.
 
ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل إيابا على ملعب أنفيلد في ليفربول.
 
وارتأى المدرب الإسباني لسان جرمان لويس إنريكي إشراك الجناح الجورجي خفيتسا كفاراتسخيليا على حساب ديزيه دويه المتألق في الآونة الأخيرة في مركز الجناح الأيمن مشكلا ثلاثي الهجوم إلى جانب عثمان ديمبيليه وبرادلي باركولا.
 
وخاض قائد سان جرمان الدولي البرازيلي ماركينيوس مباراته المئة في دوري الابطال في صفوف فريقه.
 
في المقابل، غاب عن ليفربول مهاجمه الهولندي كودي خاكبو بداعي الإصابة.
 
 وسيطر سان جرمان على مجريات اللعب وأضاع كما هائلا من الأهداف لا سيما في الشوط الأول، بدأها ديمبيليه بهجمة رائعة متخطيا لاعبين من ليفربول بحرفنة كبيرة قبل ان يمرر كرة متقنة باتجاه البرتغالي جواو نيفيش لكن الأخير لم يحسن متابعتها والمرمى مشرع امامه (16).
 
وسجل كافارتسخيليا هدفا رائعا عندما سدد كرة لولبية من داخل المنطقة بعيدا عن متناول الحارس اليسون فاستقرت في الزاوية العليا، لكنه الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) (20).
 
وأطلق المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي كرة قوية من خارج المنطقة سيطر عليها اليسون بسهولة (23).
 
وفرض اليسون نفسه نجم المباراة بلا منازع بعد تدخله مرة جديدة لإنقاذ مرماه من تسديدة بعيدة المدى لكفاراتسخيليا (29)، وانفرد ديمبيليه لكنه سدد في جسم اليسون مهدرا أبرز فرصة لفريق العاصمة الفرنسية (31).
 
 ومرة جديدة انقذ أليسون مرماه من هدف أكيد عندما تلاعب كفارا بدفاع ليفربول وسدد كرة زاحفة ارتمى عليها البرازيلي في اللحظة الأخيرة (37).
 
واستمرت سيطرة سان جرمان على مجريات اللعب في الشوط لكن مع خطورة أقل لا سيما من قبل ديمبيليه.
 
وكانت اخطر فرصة تسديدة الجناح البديل دويه من كرة لولبية طار لها اليسون وابعدها ببراعة (79).
 
ورمى مدرب سان جرمان بورقة هجومية أخرى بشخص قلب الهجوم غونسالو راموش في ربع الساعة الأخير من اجل انتزاع هدف الفوز، لكن البديل الآخر ايليوت كان له رأي آخر عندما استغل هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من البديل الآخر الدولي الأوروغوياني داروين نونييس من أجل تسجيل هدف الفوز.
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