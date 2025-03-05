إصابات واعتقالات وتفجير منزل خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدن وبلدات في الضفة الغربية

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شهدت مدن وبلدات في الضفة الغربية موجة من التوترات في اقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية في عدة مناطق وتخللتها إصابات واعتقالات.

وأفاد "الهلال الأحمر" الفلسطيني بأنه تعامل مع 4 إصابات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شبان وشيخ من منزله خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس فجر اليوم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية "فجرت منزل عائلة الشهيد محمد مسك، منفذ عملية تل أبيب في مدينة الخليل". (نفذ إطلاق نار بتل أبيب في أكتوبر الماضي).

وقال شهود عيان إن قوة من الجيش الإسرائيلي مكونة من مركبات عسكرية وشاحنات تحمل معدات شوهدت وهي تقتحم مدينة الخليل.

واعتقلت القوات الإسرائيلية شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم خلال اقتحامهم للمدينة.

وذكرت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل طالبة وطالب في جامعة بيرزيت بعد مداهمة منازل ذويهم في مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه مركبة فلسطينية واعتدت على ركابها في حي عين مصباح برام الله.

ومنذ أن بدأت الحرب بقطاع غزة في أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مما أدى لمقتل نحو 930 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف شخص واعتقال 14 ألفا و500 وفق معطيات فلسطينية رسمية.