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الضفة الغربية.. حديث عن خطط اليوم التالي للعمليات العسكرية

27
FEBRUARY
2025
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كشفت مصادر إسرائيلية عن إعداد خطط لليوم التالي للعمليات العسكرية في الضفة الغربية تتضمن إعادة رسم شمال الضفة والتشديد على المخيمات.
 
وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن القيادة السياسية تحضر لليوم الذي يلي العملية العسكرية في الضفة وهناك خطة مدنية سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من العملية العسكرية.
 
وأوضحت: "سيتم إعادة رسم شمال الضفة وتغيير التخطيط المدني والتشديد على مخيمات اللاجئين ووضع مناهج دراسية خالية من معاداة السامية".
 
ونزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالفعل في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، مع وصول الجيش إلى مخيمات اللاجئين المزدحمة في المدن الرئيسية مثل جنين وطولكرم، حيث ينفذ عملية عسكرية واسعة النطاق يقول إنها تستهدف جماعات مسلحة.
 
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن نحو 40 ألف فلسطيني نقلوا من المخيمات، التي قال إنها باتت خالية الآن.
 
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر للجيش بتنفيذ عملية "مكثفة" في الضفة الغربية، في أعقاب انفجارات في حافلات قرب تل أبيب، الخميس. 
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