living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحت التهديد.. بن غفير ينشر فيديو لأسرى يمحون "القدس عربية"

25
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، مقطع فيديو من داخل سجن إسرائيلي، يظهر حراسه يجبرون أسرى فلسطينيين على محور عبارات مكتوبة على الجدران.
 
ويظهر الفيديو أحد الأسرى وهو يطلي جدار الزنزانة باللون الأبيض، بينما يجثو سجناء آخرون على ركبهم ووجوههم إلى الحائط، وهم جميعا تحت تهديد حارس السجن الذي يشهر سلاحه.
 
وكتب بن غفير في تغريدة، مساء الإثنين: "فخورون بمصلحة السجون. في سجن كتسيوت (النقب) تبين أن عبارات تحريضية كتبت على جدران عدة زنازين في أقسام الأمن، ومنها: (لن ننسى، لن نغفر، لن نركع)، و(القدس عربية)".
 
وأضاف السياسي اليميني المتطرف: "بإشراف قائد السجن العميد مناحيم بيباس، اقتحمت قوات السجن الزنازين وأجبرت المعتقلين على الركوع على ركبهم وطلاء الجدار".
 
وكشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن الأسرى كتبوا هذه العبارات على جدران السجون، ردا على عبارات طبعتها إسرائيل على الملابس التي ارتداها السجناء الفلسطينيون المفرج عنهم مؤخرا، في الدفعة السادسة من الإفراجات بموجب اتفاق غزة.
 
وكتب على هذه الملابس، التي أجبر الأسرى الفلسطينيون على ارتدائها، عبارة "لا ننسى ولا نغفر" من كلا الجهتين.
 
وفور إطلاق سراحهم، أضرم الأسرى النار في هذه الملابس.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout