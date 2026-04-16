الحرارة ستتخطّى الـ30 درجة.. والامطار عائدة في هذا اليوم!
-
16 April 2026
-
11 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية دافئة محمّلة بطبقات من الغبار تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية. تبدأ الكتل الحارة بالانحسار تدريجياً اعتباراً من ظهر الجمعة، بحيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يؤدي الى عودة درجات الحرارة الى معدلاتها ويتحول الطقس الى متقلب مع تساقط أمطار موحلة ويستمر تأثيره حتى ظهر الاثنين حيث يعود الطقس الى الاستقرار.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى الـ ٣٠ درجة على الساحل تتكاثف الغيوم بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وموحلة في المناطق الداخلية مع احتمال تشكل خلايا رعدية.
الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع طبقات من الغبار ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض السريع ابتداء من بعد الظهر مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مع احتمال تساقط أمطار متفرقة موحلة والتي تشتد في الفترة المسائية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة خصوصا جنوب البلاد.
السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح فتصل سرعتها ٧٠ كلم/س وتتساقط أمطار متفرقة قبل الظهرو نشهد انفراجات واسعة خلال النهار على أن تعود الامطار ليلاً.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال برق ورعد ورياح ناشطة.
الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س، تنشط بعد الظهر لحدود ٥٥ كم/س خصوصا جنوب البلاد.
الانقشاع: متوسط، يسوء أحياناً بسبب الغبار.
الرطوبة النسبية على الساحل بين ٣٠ و٧٠% .
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: ١٩°م.
الضغط الجوي: ١٠١٠ HPA أي ما يعادل ٧٥٨ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٠٥.
ساعة غروب الشمس: ١٩:١١.
-
Just in
-
11 :09
-
11 :07
-
10 :56
-
10 :47
-
10 :36
-
10 :26
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
