أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه بتاريخ 13-4-2026 وقع إشكال في مدينة صور بين اللبنانيين م.ط. (مواليد 1994) وأ.س. (مواليد 1972)، تطوّر إلى اعتداء الأول على الثاني بالضرب أمام منزله وبحضور أولاده، ما أدى إلى وفاته، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.



وأشارت إلى أن الجريمة أثارت حالة من الاستياء في أوساط أهالي المدينة، نظراً لوقوعها أمام أفراد عائلة الضحية.



وأكدت قوى الأمن الداخلي أنه فور وقوع الحادثة، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت شعبة المعلومات في اليوم ذاته من تحديد مكان وجود المشتبه به وتوقيفه في مدينة صور.



وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأودع لدى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.



تأتي هذه الجريمة في ظل مطالبات متكررة بتشديد الإجراءات الرادعة للحد من أعمال العنف الفردية، لا سيما تلك التي تقع في الأحياء السكنية وأمام أفراد العائلة. ويؤكد هذا الحادث أهمية سرعة التدخل الأمني في ملاحقة الفاعلين، بما يساهم في تعزيز الشعور بالأمان واحتواء تداعيات مثل هذه الجرائم داخل المجتمع.

