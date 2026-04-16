بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الصورة الداخلية بصورة عامة تعكس بوضوح حالة من اللاتوازن تضرب لبنان في هذه الفترة، فرضتها مجموعة عوامل وتحدّيات ربطاً من جهة، بوضع أمني متفجّر مزنّر باحتمالات وسيناريوهات صعبة يُنذر بها استمرار الإعتداءات والتوغّلات الإسرائيلية في اتجاه الأراضي اللبنانية والمواجهات العنيفة بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» في البلدات الحدودية، وربطاً من جهة ثانية، بوضع سياسي ملبّد بالتناقضات والالتباسات والتوترات التي سبقت وأعقبت جولة المفاوضات المباشرة.والمثير للقلق، أنّ هذه الأجواء آخذة في الاستفحال أكثر فأكثر، وخصوصاً على جبهة الحرب التي شهدت في الساعات الأخيرة اشتعالاً واسعاً، وتبدو مرشحة لاشتعال إضافي في ظلّ محاولات حثيثة من قِبل إسرائيل لفرض واقع جديد تتسيّده في منطقة جنوب الليطاني، إلّا إذا صدق ما أفيد في الساعات الأخيرة عن تطوُّر مهمّ برز غداة جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وتجلّى في ضغط أميركي على إسرائيل لوقف إطلاق النار على جبهة لبنان.