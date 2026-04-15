واصل التيار الوطني الحر جولاته على الأحزاب والشخصيات لتسليم "مقترح حماية لبنان".

وفي هذا الإطار زار وفد من التيار ضم النائب السابق ادي معلوف ونائب الرئيس للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك "النمور- رفاق داني شمعون" في البيت المركزي في الحازمية.

وكان تأكيد لأهمية تعزيز الحوار والتمسك بالشرعية والدولة ودور الجيش اللبناني.