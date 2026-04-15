أكد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" محمد رعد، اليوم الأربعاء في تعليق حول جلسة التفاوض بواشنطن" أنه "إن دلت جلسة التصوير التفاوضي في واشنطن بين ممثلي السلطات في لبنان وكيان العدو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية على شيء، فإنما دلت على وضاعة الشأن اللبناني في البرنامج الأميركي، خلافاً لما يروج له بعض الزاحفين اللاهثين وراء رضا الأميركي الحاضن للعدو الصهيوني المجرم والمارق".

وقال: "كما أن البيان الصادر عن تلك الجلسة المخزية في شكلها ومضمونها لا يسقط مصداقية إدعاء السلطة اللبنانية حول اشتراطها وقف إطلاق النار قبل أي تفاوض فحسب بل يطيح بكل ما تدعيه من حرص على السيادة وتكرس التبعية والاذعان منها لما يريده العدو وراعيه من تعاون مشترك لا لإنهاء الاحتلال بل للعمل على نزع سلاح المقاومة الشريفة والمشروعة التي يلتزمها الشعب اللبناني الأبي، لمواجهة الاحتلال الصهيوني للبنان".

وشدد رعد على أن "التفاوض المباشر المرفوض والمدان مع العدو الصهيوني هو سقطة للسلطة من شاهقٍ"، مضيفاً: "حمى الله لبنان وشعبه من سقطات المستخفين بسيادته وإباء شعبه".وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، عقب اجتماعٍ ثلاثيٍّ، إطلاقَ مسارٍ تفاوضيٍّ مباشرٍ بين لبنان وإسرائيل، في خطوةٍ وُصفت بأنّها تشكّل أوّل تواصلٍ رفيع المستوى بين حكومتَي البلدين منذ عام 1993.وشارك في الاجتماع وزير الخارجيّة الأميركيّ ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتّحدة لدى لبنان ميشال عيسى، إلى جانب سفير إسرائيل لدى الولايات المتّحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتّحدة ندى حمادة معوّض.وبحسب ما صدر بعد انتهاء الاجتماع، أجرى المشاركون نقاشاتٍ وُصفت بالمثمرة حول الخطوات اللّازمة لإطلاق مفاوضاتٍ مباشرةٍ بين البلدين، على أن تُستكمل في زمانٍ ومكانٍ يُتّفق عليهما لاحقًا بين الأطراف المعنيّة.