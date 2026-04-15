طوارىء الصحة: جريمة موصوفة بحق المسعفين في ميفدون!
15 April 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "العدو الإسرائيلي استهدف ثلاث مرات متتالية فرقا إسعافية في بلدة ميفدون قضاء النبطية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ستة بجروح ولا يزال أحد المسعفين مفقودا.
وفي التفاصيل أنه تم استهداف فريق إسعافي تابع للهيئة الصحية خلال محاولته إنقاذ مصابين، ما أدى إلى استشهاد مسعف فيما لا يزال المسعف الثاني مفقودا.
وعند توجه سيارة إسعاف ثانية للهيئة الصحية لإنقاذ المسعفين، تم استهدافها فجرح ثلاثة مسعفين.
وفي محاولة إنقاذ ثالثة، توجهت سيارتا إسعاف لكل من جمعية الرسالة وإسعاف النبطية، فاستهدفتا أيضا ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثلاثة بجروح".
وشجبت وزارة الصحة بشدة "هذه الجريمة الموصوفة التي تعكس إصرار العدو الإسرائيلي على منع المسعفين من أداء عملهم الإنقاذي بأي شكل من الأشكال، لدرجة أنهم أصبحوا هدفا للعدو الذي يلاحقهم من دون هوادة في خرق فاضح يؤكد الاستهانة بكل الأعراف والمبادئ التي يقرها القانون الإنساني الدولي".
وناشدت "المنظمات الإنسانية الدولية للعمل على وضع حد لهذه الاستباحة الخطرة لحق الجريح في الإنقاذ والمسعف في الحماية صونا للضمير الإنساني ولهيبة القوانين الدولية".
Just in
18 :38
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: ويتكوف طرح وقف النار بلبنان لأسبوع لكن إسرائيل أصرت على فصل جبهتي لبنان وإيران
18 :37
شو الوضع؟ وقف النار في لبنان بين التفاؤل والحذَر من النيات الإسرائيلية: العبرة في تكريس مسار الإنسحاب واستعادة الحقوق تتمة
18 :35
سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية
18 :31
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: واشنطن تضغط لوقف إطلاق النار في لبنان لتعزيز الحكومة اللبنانية والمحادثات معها
18 :29
مصدر مطلع لتسنيم: وقف إطلاق النار في لبنان يُعدّ مؤشراً إيجابياً لقرار إيران بشأن الجولة القادمة من المفاوضات
18 :28
فريد البستاني: قضية المودعين من أكبر مظاهر الظلم… وأرفض القانون المقترح من الحكومة وسقف الـ100 ألف دولار تتمة
