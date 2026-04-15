"اليونيفيل": الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة تابعة لنا قرب الناقورة
15 April 2026
15 April 2026
source: tayyar.org
أعلنت "اليونيفيل" في بيان ان "الجيش الإسرائيلي أوقف بعد ظهر أمس قافلة روتينية تنقل حفظة سلام عسكريين ومدنيين، الى جانب متعاقدين أساسيين، قادمة من بيروت إلى المقر العام لليونيفيل على بعد بضع كيلومترات من وجهتها في الناقورة.
وقد سُمح للآليات التي تحمل علامات الأمم المتحدة بالمرور في نهاية المطاف، الا انه طُلب من المتعاقدين المحليين العودة إلى بيروت بموجب ترتيبات أمنية، على الرغم من أن القافلة قد تم تنسيقها بالكامل مسبقاً، بما في ذلك وجود المتعاقدين المحليين".
اضاف البيان:"هذه ليست حادثة معزولة. فقد أثرت قيود مماثلة، عبرعوائق الطرق أو إلغاء التصاريح السابقة، على قوات حفظ السلام والعاملين الأساسيين الذين يدعمونها". وتثير هذه الإجراءات مخاوف بشأن وصول الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والماء، إلى مواقع اليونيفيل في الوقت المناسب، لا سيما على طول الخط الأزرق".
وتابع:"بينما تمت إدارة هذه التحديات حتى الآن، فإن استمرار القيود على الحركة يُهدد استدامة العمليات، بما في ذلك قدرة قوات حفظ السلام على تقديم تقاريرها في إطار ولايتها بشأن انتهاكات القرار 1701".
وجددت"اليونيفيل "الدعوة للجيش الإسرائيلي إلى احترام الترتيبات المُتفق عليها والوفاء بالتزاماته لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، فضلاً عن حرية حركة جميع دوريات اليونيفيل وقوافلها اللوجستية".
Just in
16 :58
قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر: إصدار توجيهات لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لاستضافة محادثات إيران وأمريكا
16 :56
"القناة 12" الإسرائيلية: إعادة فتح مطار حيفا أمام حركة الملاحة الجوية اعتباراً من الأسبوع المقبل لأول مرة منذ بداية الحرب
16 :53
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على عقد اجتماع لكن لم تحددا التاريخ والمكان بعد
16 :46
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لإمكانيّة وقف النار مع لبنان بدءًا من يوم غد ولمدة أسبوع
16 :39
هيئة البث الإسرائيلية: طلب وقف النار الأميركي رسالة حسن نية تجاه لبنان مع استمرار المفاوضات
16 :38
"العربية" عن إعلام إيراني: وفد باكستاني بطريقه إلى إيران لنقل رسالة أميركا والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات
Just in
16 :58
قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر: إصدار توجيهات لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لاستضافة محادثات إيران وأمريكا
16 :56
"القناة 12" الإسرائيلية: إعادة فتح مطار حيفا أمام حركة الملاحة الجوية اعتباراً من الأسبوع المقبل لأول مرة منذ بداية الحرب
16 :53
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على عقد اجتماع لكن لم تحددا التاريخ والمكان بعد
16 :46
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لإمكانيّة وقف النار مع لبنان بدءًا من يوم غد ولمدة أسبوع
16 :39
هيئة البث الإسرائيلية: طلب وقف النار الأميركي رسالة حسن نية تجاه لبنان مع استمرار المفاوضات
16 :38
"العربية" عن إعلام إيراني: وفد باكستاني بطريقه إلى إيران لنقل رسالة أميركا والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
