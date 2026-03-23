طمأن رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري اللبنانيين انه لا أزمة خبز والافران تعمل بشكل طبيعي، وقال في بيان: "في ظل الظروف الراهنة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومتابعة أوضاع العمال في المهنة وخاصة بعد الأوضاع الصعبة التي يعانونها من تهجير ونزوح واقفال العديد من المؤسسات والمحال الصناعية والتجارية والمخابز والافران بسبب العدوان المستمر والمتصاعد وتهجير ونزوح عمال المهنة وعدم ايلاء قضاياهم ومصيرهم اي اهتمام، وفي غياب كلي للوزرات المعنية. ولان رغيف الخبز حق مقدس لجميع المواطنين وأيضا حقوق العمال مقدسة، نطمئن الجميع أن لا أزمة خبز في البلاد، وان ما حصل بالأمس في مدينة صيدا من فقدان الخبز سببه عطلة العيد واستضافة أهلنا من الجنوب بسبب الحرب، واليوم تعمل الافران بشكل طبيعي والخبز متوفر في الافران والمحال التجارية".







وقال: "نسأل اليوم أين هم الغيارى على حقوق العمال وزيادة اجورهم؟ اين هم اليوم للوقوف الى جانب عمالهم في هذه الظروف الصعبة. لذلك نناشد المعنيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام النظر الى قضايا العمال الشريحة الكبرى والتي تعاني الأمرين في الأوضاع الراهنة، هم التهجير والنزوح وترك مصادر ارزاقهم وهم الإيواء ومراكز الإيواء، والذين خارج مراكز الإيواء لغاية اليوم يسجلون بياناتهم على منصة وزارة الشؤون الاجتماعية ولم يتلقوا اي اتصال من المعنيين بالوزارة".







وختم المصري: "ان الأوان للوقوف الى جنب الذين تركوا بيوتهم وارزاقهم واعمالهم ومصادر عيشهم في مدنهم وقراهم".

