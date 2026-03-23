نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لا أزمة رغيف!
23 March 2026
23 March 2026
source: tayyar.org
طمأن رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري اللبنانيين انه لا أزمة خبز والافران تعمل بشكل طبيعي، وقال في بيان: "في ظل الظروف الراهنة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومتابعة أوضاع العمال في المهنة وخاصة بعد الأوضاع الصعبة التي يعانونها من تهجير ونزوح واقفال العديد من المؤسسات والمحال الصناعية والتجارية والمخابز والافران بسبب العدوان المستمر والمتصاعد وتهجير ونزوح عمال المهنة وعدم ايلاء قضاياهم ومصيرهم اي اهتمام، وفي غياب كلي للوزرات المعنية. ولان رغيف الخبز حق مقدس لجميع المواطنين وأيضا حقوق العمال مقدسة، نطمئن الجميع أن لا أزمة خبز في البلاد، وان ما حصل بالأمس في مدينة صيدا من فقدان الخبز سببه عطلة العيد واستضافة أهلنا من الجنوب بسبب الحرب، واليوم تعمل الافران بشكل طبيعي والخبز متوفر في الافران والمحال التجارية".
وقال: "نسأل اليوم أين هم الغيارى على حقوق العمال وزيادة اجورهم؟ اين هم اليوم للوقوف الى جانب عمالهم في هذه الظروف الصعبة. لذلك نناشد المعنيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام النظر الى قضايا العمال الشريحة الكبرى والتي تعاني الأمرين في الأوضاع الراهنة، هم التهجير والنزوح وترك مصادر ارزاقهم وهم الإيواء ومراكز الإيواء، والذين خارج مراكز الإيواء لغاية اليوم يسجلون بياناتهم على منصة وزارة الشؤون الاجتماعية ولم يتلقوا اي اتصال من المعنيين بالوزارة".
وختم المصري: "ان الأوان للوقوف الى جنب الذين تركوا بيوتهم وارزاقهم واعمالهم ومصادر عيشهم في مدنهم وقراهم".
Just in
18 :44
ترمب: سعر النفط سيتراجع بشكل حاد وسريع بمجرد إبرام الاتفاق مع إيران
18 :39
السفارة الأميركية في بيروت تحث رعاياها على المغادرة عبر رحلات متاحة تتمة
18 :24
غارة إسرائيلية على أطراف بلدة مجدل سلم بقضاء مرجعيون
18 :12
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في حانيتا بالجليل الغربي بعد رصد مسيرة من لبنان
18 :10
غارة إسرائيلية جديدة على بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل
18 :01
رئيس البرلمان الإيراني: الأخبار الكاذبة تستخدم للتلاعب بأسواق المال والنفط لخروج أمريكا وإسرائيل من مأزقهما
Other stories
الجيش الإسرائيلي يجدد تهديده لسكان الضاحية الجنوبية!
التقرير اليومي للعدوان... إليكم التفاصيل!
بالفيديو - استهداف شقة في الحازمية!
ترامب: تحدثنا إلى زعيم إيراني رفيع والأمور تمضي جيدا.. وعن مجتبى خامنئي: لا أريده أن يُقتل
أدرعي يُهدّد من جديد: ننوي مهاجمة هذا الجسر في الجنوب... وتحذير!
سلام: نعمل جميعًا لوقف الحرب في أسرع وقت
قذائف فوسفوريّة على الناقورة والبياضة وحامول
من الردع التكتي إلى الردع النووي
إتّصالات للإخلاء... وهذا ما طلبته البلديّة!
بالفيديو: غارة جديدة قرب جسر القاسمية... وصحافيّون نجوا بأعجوبة!
"توتُّر" على الحدود... ماذا يحصل؟
الجيش الإسرائيلي: هذا ما عثرنا عليه في جنوب لبنان! (صور)
بري من بعبدا: "فينا نطمن"!
الأمطار مستمرّة... حتّى هذا التاريخ!
بالفيديو: أضرار جسيمة في تبنين بعد قصف مدفعيّ
حين تُستباح الرموز - ريتا بستاني
هدوء حذر في صور
الحرب "العالمية": توازناتٌ وممرات وإسرائيل بين داوود والجرود
وزير المالية الإسرائيلي: نهر الليطاني يجب أن يكون هو الحدود بيننا وبين لبنان!
استهداف جسر القعقعية ليلاً وتدميره بالكامل
