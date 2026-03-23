صفا: بعد الحرب سنجبر الحكومة على التراجع... والمفاجأت في الميدان
-
23 March 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الديار
-
الديار: صرح عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا بأن الحزب سيجبر الحكومة اللبنانية على التراجع عن قرار حظر أنشطته العسكرية.
وقال صفا في لقاء صحافي "سنجبر الحكومة على التراجع عن قرار حظر أنشطة الحزب العسكرية بعد الحرب بغض النظر عن الطريقة"، مضيفاُ "خطاب الرئيس عون مختلف عن رئيس الحكومة والتواصل مستمر مع فخامة الرئيس".
وتابع: "ستكون هنالك مفاجآت خصوصاً المسيرات الانقضاضية وأعددنا لحرب طويلة".
وأشار إلى أن "المطلوب اليوم وقف الحرب وتطبيق الاتفاق وعودة الأسرى ثم العودة للميكانيزم"، مؤكداُ اننا "لن نسقط الحكومة في الشارع حالياً لكن بعد الحرب في أجندة مختلفة مع الحكومة وقد نلجأ للشارع".
-
Just in
-
07 :58
الإذاعة الإسرائيلية: مقتل إسرائيلي في مسغاف عام أمس بنيران مدفعية إسرائيلية أخطأت الهدف
-
07 :53
"حزب الله" أعلن استهداف كريات شمونة وجنود العدو شرق الخيام ومرابض مدفعية في الزاعورة
-
07 :52
الذهب يهبط الى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر! تتمة
-
07 :49
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مصاب ومعزول ولا يستجيب..! تتمة
-
07 :44
التحكم المروري: 5 جرحى في حادثين خلال الـ24 ساعة الماضية
-
07 :44
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
23 March 2026
-
-
-
23 March 2026
-
-
-
-
23 March 2026
-
-
-
-
23 March 2026
-
-
-
-
23 March 2026
-
-
-
-
23 March 2026
-
-
-
-
23 March 2026
-
-
-
-
23 March 2026
-
-
-
-
23 March 2026
-
-
-
-
23 March 2026