الديار: صرح عضو المجلس السياسي في حزب الله وفيق صفا بأن الحزب سيجبر الحكومة اللبنانية على التراجع عن قرار حظر أنشطته العسكرية.



وقال صفا في لقاء صحافي "سنجبر الحكومة على التراجع عن قرار حظر أنشطة الحزب العسكرية بعد الحرب بغض النظر عن الطريقة"، مضيفاُ "خطاب الرئيس عون مختلف عن رئيس الحكومة والتواصل مستمر مع فخامة الرئيس".



وتابع: "ستكون هنالك مفاجآت خصوصاً المسيرات الانقضاضية وأعددنا لحرب طويلة".



وأشار إلى أن "المطلوب اليوم وقف الحرب وتطبيق الاتفاق وعودة الأسرى ثم العودة للميكانيزم"، مؤكداُ اننا "لن نسقط الحكومة في الشارع حالياً لكن بعد الحرب في أجندة مختلفة مع الحكومة وقد نلجأ للشارع".

