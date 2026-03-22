كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد:.

أهلي في الجنوب والبقاع والضاحية، إنّ مشروع العدو لم يعد خافيًا:منطقة عازلة، تهجير، وبثّ الفتن الطائفية.



وجوابنا واحد وواضح كتيار وطني حر: لا للفتنة، لا للحرب الداخلية، لا للاحتلال.



واضاف: أنتم أهلنا، وكل أرضٍ لبنانية هي بيتٌ لكم،

واستقبالكم واجبٌ لا مِنّة.



أما إقامة منشآت دائمة للنازحين،

فهي تعني أمرًا واحدًا:

تكريس اقتلاع الإنسان من أرضه،

وحرمانه من حقّه في العودة إلى بيته وجذوره.



المطلوب اليوم ليس التوطين المقنّع،

بل تأمين مأوى لائق وآمن بشكل مؤقت،

بالتوازي مع تحرّكٍ جدّي لإنهاء الحرب،

وإعادة أهلنا إلى قراهم،

إلى حيث ينتمون.



لبنان لا يُبنى بالاقتلاع، بل بالعودة.

ولا يُحمى بالانقسام، بل بالوحدة.