ربيع عواد: المطلوب ليس التوطين المقنّع بل تأمين مأوى لائق بشكل مؤقت
22 March 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد:.
أهلي في الجنوب والبقاع والضاحية، إنّ مشروع العدو لم يعد خافيًا:منطقة عازلة، تهجير، وبثّ الفتن الطائفية.
وجوابنا واحد وواضح كتيار وطني حر: لا للفتنة، لا للحرب الداخلية، لا للاحتلال.
واضاف: أنتم أهلنا، وكل أرضٍ لبنانية هي بيتٌ لكم،
واستقبالكم واجبٌ لا مِنّة.
أما إقامة منشآت دائمة للنازحين،
فهي تعني أمرًا واحدًا:
تكريس اقتلاع الإنسان من أرضه،
وحرمانه من حقّه في العودة إلى بيته وجذوره.
المطلوب اليوم ليس التوطين المقنّع،
بل تأمين مأوى لائق وآمن بشكل مؤقت،
بالتوازي مع تحرّكٍ جدّي لإنهاء الحرب،
وإعادة أهلنا إلى قراهم،
إلى حيث ينتمون.
لبنان لا يُبنى بالاقتلاع، بل بالعودة.
ولا يُحمى بالانقسام، بل بالوحدة.
Just in
22 :58
غارتان تستهدفان الشهابية وتولين
22 :53
الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء صيدا
22 :46
الميادين: رشقة صاروخية في اتجاه الاراضي المحتلة
22 :39
ترمب للقناة ١٤ الإسرائيلية ردا على سؤال عن زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة في أبريل لتسلم جائزة إسرائيل: نعم يبدو ذلك
22 :34
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش بدأ يستعمل ذخيرة غير دقيقة مخزنة منذ نصف قرن في ضرب قواعد عسكرية بإيران
22 :27
غارة على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل
Other stories
وحدة إدارة مخاطر الكوارث: 1029 شهيدًا... وهذه هي أعداد الجرحى والنازحين!
بالفيديو - "الحزب" يوثّق العمليّة!
وحدة إدارة مخاطر الكوارث: الموقع في الكرنتينا ليس للإستخدام الفوري
EXCLUSIVE
خاص - منظمات دولية تُخلي الجنوب الى مناطق أكثر أماناً
الرئيس عون يدين استهداف اسرائيل البنى التحتية والمنشآت في الجنوب
هذا ما استهدفه "الحزب" اليوم في القرى الحدوديّة!
وزير الإعلام بول مرقص بعد اتصالات بأمنيين: مناشدة محلية ودولية لحماية الصحافيين
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب
الصحافية ندى أيوب تنتقد نواف سلام وحنين السيد: يتحملان مسؤولية مركز الكرنتينا!
رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
اجتماع أمني في السراي: لتكثيف الإجراءات في بيروت
لمواجهة المرحلة الحساسة… المراجع الدينية تتحرّك وتكليف من شيخ العقل
صحناوي يدعو للتراجع عن قرار استحداث مركز ايواء على مدخل بيروت الشمالي
الراعي: أهلنا الذين صمدوا وتمسكوا بأرضهم وطالبوا بالسلام هم سياج الوطن وحُماته الحقيقيون
قرار إسرائيلي عاجل.. هذا مصير منازل وجسور القرى الحدودية
الجيش الإسرائيلي يُهدّد بمهاجمة "جسر القسامية- الأوتوستراد الساحلي" جنوبي لبنان
منخفض جوي بارد مستمر...
بالصور إصابة مباشرة بالجليل الأعلى في مركبتين
