الصحافية ندى أيوب تنتقد نواف سلام وحنين السيد: يتحملان مسؤولية مركز الكرنتينا!
22 March 2026
42 secs ago
source: tayyar.org
كتبت الزميلة الصحافية ندى أيوب تعليقاً على مسألة إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا، محملة رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد المسؤولية:
عن مركز إيواء الكارنتينا، واسمه مركز إيواء وليس مخيّم، هو قرار غير حكيم وكل نازح بيقبل يقعد في بكون عم يغلط".
وقالت ايوب: ليه المركز تم انشاؤه بالسر؟ صار شبه جاهز وما منعرف بأمره! انا وحدة من الصحافيين بتابع يوميا ماف النزوح مع اكتر من طرف، ما حدا سامع بالمركز كان. حنين السيد بطل علينا يومياً تخبرنا عن شغلها بالنزوح ما خبرتنا عن المركز بصفته انجاز؟ زاهي شاهين رئيس وحدة الكوارث يوم الخميس عمل مؤتمر صحفي ما خبرنا عن المركز. التكتم مثير للجدل، مقارنة بالطوشة التي احاطت تجهيز المدينة الرياضية
وأضافت: هو قرار خاطىء وغير حكيم بكل المعايير بيتحمل مسؤولية بالتراتبية: نواف سلام، حنين السيّد ووحدة إدارة الكوارث بشخص رئيسها زاهي شاهين.
في عدوان 2024 تم استحداث مركز إيواء شبيه تماماً للمركز الحالي في "البيال".
وتابعت: الى هؤلاء:
لماذا تم استبعاد فكرة إنشاء المركز هذه المرة في "البيال"؟ يعزز استبعاد منطقة "البيال" ما سُرّب عن رئيس بلدية بيروت حول رفضه وجود نازحين يشوهون صورة الواجهة البحرية.
فتقرر ان نرمي بالنازحين في الكارنتينا، في المنطقة الشعبية التي تشبه النازحين بعشوائيتها، برأيي الطبقة البرجوازية المعفنة التي تحكم بلدية بيروت وحكومة نواف سلام بشخص رئيسها اولا ووزيرته حنين السيد ثانياً، وتعكس تماما فكرهم المتعالي
واوضحت ايوب: قرار انشاء المركز في الكرنتينا، غير حكيم، بكل المعايير. للأسف ان تلك المنطقة مطبوعة بصورة الدم في الذاكرة الجماعية اللبنانية، ووسط الجنون الطائفي الحاصل، وحملات التحريض الاعلامية وحملات الكذب عن وجود اسلحة ومواد خطرة ومحزبين بين النازحين، من قال ان النازحين في الكرنتينا سيكونون في آمان، من قال ان المركز هناك ليس خطراً عليهم؟ ومن قال ان البيئة المفترض انها "مضيفة" تشافت من مخاوفها من "الآخر"!
وأكدت أيوب: نواف سلام وحنين السيد وريما كرامي كنتوا تشاطروا وافرضوا فتح المدارس الرسمية في "بيروت الشرقية". رضختوا لاحزاب المنطقة المعارضة فتح المدارس الرسمية التي هي ملك الدولة وليست ملك الاحزاب، وتديرها وزارتي الشؤون والتربية، وبدكم تقعدوا النازحين بغرف مؤقتة يتم التعامل معها كمخيم!
الخيار الاول اكثر امانا للنازحين وحق للدولة بملكها
الخيار التاني ساقط وفاشل متل سلام والسيد وكرامي
وكل نازح بيقبل يقعد بما يسمى مخيم الكرنتينا بكون عم يغلط،
ليه النظرة بدونية، تقولون اليهم عودوا الى حيث كان اهاليكم في نزوحهم الاول؟ تريدون "تنظيف" البيال؟
وقالت ايوب: هذا الكلام ، لا يبرر الخطاب اليميني العنصري لحزبي الكتائب والقوات، مرتكبي المجازر في الكرنتينا، وبعيداً عن سرديات قناة التحريض على القتل MTV، وبعيداً عن سرديات بعض التغييريين والنوافيين، حول وجود عناصر حزبية في مراكز النزوح، وهو امر عارٍ تماماً عن الصحة، ومن يقوله لم يزر مركز ايواء واحد ويقوله بدون دليل، وحيث تدار المراكز من قبل موظفي وزارتي الشؤون والتربية ويمكن لاي احد التثبت.
وختمت أيوب: المسؤولة عن تنسيق كل خطة الاغاثة هي حنين السيّد، والمعنية بقطاع الإيواء هي حنين السيد. وسلام هو على رأس هيكلية الاستجابة. والصليب الأحمر اللبناني الذي قيل انه يعمل على انشاء المركز يعمل ضمن وحدة ادارة الكوارث
وكالة تسنيم: إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
وزارة الصحة: 4 شهداء و7 جرحى في غارتين إسرائيليتين على بلدتي السلطانية والصوانة في الجنوب
الملياردير السوري وفيق السعيد عن قرار الكحول: عزل المسيحيين إهانة لسوريا نفسها! تتمة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب الكبرى ومستوطنات رام الله
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب تتمة
الجيش الإسرائيلي يستهدف جسر القاسمية على الأوتوستراد الساحلي
رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
اجتماع أمني في السراي: لتكثيف الإجراءات في بيروت
لمواجهة المرحلة الحساسة… المراجع الدينية تتحرّك وتكليف من شيخ العقل
صحناوي يدعو للتراجع عن قرار استحداث مركز ايواء على مدخل بيروت الشمالي
الراعي: أهلنا الذين صمدوا وتمسكوا بأرضهم وطالبوا بالسلام هم سياج الوطن وحُماته الحقيقيون
قرار إسرائيلي عاجل.. هذا مصير منازل وجسور القرى الحدودية
الجيش الإسرائيلي يُهدّد بمهاجمة "جسر القسامية- الأوتوستراد الساحلي" جنوبي لبنان
منخفض جوي بارد مستمر...
بالصور إصابة مباشرة بالجليل الأعلى في مركبتين
باسيل في عشاء للنازحين في البترون: قلوبنا مفتوحة لكم وعلى الدولة أن تؤمن إقامة كريمة وألا تقوم بإنشاءات
"إسرائيل" تقر: الجيش يواجه صعوبة بتحديد مواقع صواريخ حزب الله
النهار: "الحزب" ضاعف وتيرة إطلاق الصواريخ
عناوين الصحف ليوم الأحد 22 آذار 2026
بعد الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لمنشأة نطنز... موسكو تندد وتحذر من عواقبه المحتملة
بالفيديو - دمار هائل في عراد جنوبي إسرائيل عقب استهدافها بصاروخ إيراني
تدابير سير في محلّة قناطر الزبيدة – الحازمية بسبب انهيار التربة
حزب الله: استهداف دبابة ميركافا في الخيام ومستوطنة أفيفيم وتجمع لجنود العدو في مارون الراس
حزب الله: استهداف منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا وثكنة شوميرا وقاعدة زائيف للدفاع الجوي
الملياردير السوري وفيق السعيد عن قرار الكحول: عزل المسيحيين إهانة لسوريا نفسها!
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب
رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
منظمة الصحة العالمية: حرب الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة" مع وقوع ضربات عند مواقع نووية
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
بالصور- تحرك احتجاجي في باب توما في دمشق رفضًا لقرارات تمس حريات المواطنين... ما السبب؟
بالفيديو- رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء للنازحين في البترون: قلوبنا مفتوحة لكم وعلى الدولة أن تؤمن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرّفة وألا تقبل بإنشاءات لأن ذلك رسالة سلبية بأنكم لن تعودوا إلى أرضكم
اجتماع أمني في السراي: لتكثيف الإجراءات في بيروت
نتنياهو: نعمل لتهيئة سقوط النظام الإيراني… وصراعنا وجودي
