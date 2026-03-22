كتبت الزميلة الصحافية ندى أيوب تعليقاً على مسألة إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا، محملة رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد المسؤولية:



عن مركز إيواء الكارنتينا، واسمه مركز إيواء وليس مخيّم، هو قرار غير حكيم وكل نازح بيقبل يقعد في بكون عم يغلط".



وقالت ايوب: ليه المركز تم انشاؤه بالسر؟ صار شبه جاهز وما منعرف بأمره! انا وحدة من الصحافيين بتابع يوميا ماف النزوح مع اكتر من طرف، ما حدا سامع بالمركز كان. حنين السيد بطل علينا يومياً تخبرنا عن شغلها بالنزوح ما خبرتنا عن المركز بصفته انجاز؟ زاهي شاهين رئيس وحدة الكوارث يوم الخميس عمل مؤتمر صحفي ما خبرنا عن المركز. التكتم مثير للجدل، مقارنة بالطوشة التي احاطت تجهيز المدينة الرياضية



وأضافت: هو قرار خاطىء وغير حكيم بكل المعايير بيتحمل مسؤولية بالتراتبية: نواف سلام، حنين السيّد ووحدة إدارة الكوارث بشخص رئيسها زاهي شاهين.

في عدوان 2024 تم استحداث مركز إيواء شبيه تماماً للمركز الحالي في "البيال".



وتابعت: الى هؤلاء:

لماذا تم استبعاد فكرة إنشاء المركز هذه المرة في "البيال"؟ يعزز استبعاد منطقة "البيال" ما سُرّب عن رئيس بلدية بيروت حول رفضه وجود نازحين يشوهون صورة الواجهة البحرية.



فتقرر ان نرمي بالنازحين في الكارنتينا، في المنطقة الشعبية التي تشبه النازحين بعشوائيتها، برأيي الطبقة البرجوازية المعفنة التي تحكم بلدية بيروت وحكومة نواف سلام بشخص رئيسها اولا ووزيرته حنين السيد ثانياً، وتعكس تماما فكرهم المتعالي



واوضحت ايوب: قرار انشاء المركز في الكرنتينا، غير حكيم، بكل المعايير. للأسف ان تلك المنطقة مطبوعة بصورة الدم في الذاكرة الجماعية اللبنانية، ووسط الجنون الطائفي الحاصل، وحملات التحريض الاعلامية وحملات الكذب عن وجود اسلحة ومواد خطرة ومحزبين بين النازحين، من قال ان النازحين في الكرنتينا سيكونون في آمان، من قال ان المركز هناك ليس خطراً عليهم؟ ومن قال ان البيئة المفترض انها "مضيفة" تشافت من مخاوفها من "الآخر"!



وأكدت أيوب: نواف سلام وحنين السيد وريما كرامي كنتوا تشاطروا وافرضوا فتح المدارس الرسمية في "بيروت الشرقية". رضختوا لاحزاب المنطقة المعارضة فتح المدارس الرسمية التي هي ملك الدولة وليست ملك الاحزاب، وتديرها وزارتي الشؤون والتربية، وبدكم تقعدوا النازحين بغرف مؤقتة يتم التعامل معها كمخيم!

الخيار الاول اكثر امانا للنازحين وحق للدولة بملكها

الخيار التاني ساقط وفاشل متل سلام والسيد وكرامي



وكل نازح بيقبل يقعد بما يسمى مخيم الكرنتينا بكون عم يغلط،



ليه النظرة بدونية، تقولون اليهم عودوا الى حيث كان اهاليكم في نزوحهم الاول؟ تريدون "تنظيف" البيال؟



وقالت ايوب: هذا الكلام ، لا يبرر الخطاب اليميني العنصري لحزبي الكتائب والقوات، مرتكبي المجازر في الكرنتينا، وبعيداً عن سرديات قناة التحريض على القتل MTV، وبعيداً عن سرديات بعض التغييريين والنوافيين، حول وجود عناصر حزبية في مراكز النزوح، وهو امر عارٍ تماماً عن الصحة، ومن يقوله لم يزر مركز ايواء واحد ويقوله بدون دليل، وحيث تدار المراكز من قبل موظفي وزارتي الشؤون والتربية ويمكن لاي احد التثبت.





وختمت أيوب: المسؤولة عن تنسيق كل خطة الاغاثة هي حنين السيّد، والمعنية بقطاع الإيواء هي حنين السيد. وسلام هو على رأس هيكلية الاستجابة. والصليب الأحمر اللبناني الذي قيل انه يعمل على انشاء المركز يعمل ضمن وحدة ادارة الكوارث

