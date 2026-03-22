رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
-
22 March 2026
-
54 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو على منصة "أكس" ما يلي:
"نبدي قلقنا الكبير واعتراضنا على الاقتراح الرامي إلى إنشاء مركز لإيواء النازحين في منطقة الكرنتينا. فمع تفهمنا لحق النازحين بالإيواء والحماية، إلا أن هذا الاقتراح المريب أثار مخاوف أهالي الاشرفية والمدور والصيفي من تحوّل هذا المركز إلى قنبلة اجتماعية وديموغرافية موقوتة ظاهرها إنساني وباطنها أمني".
وقال: "هذه المنطقة لها رمزيتها وعانت ما عانته من فصول الحرب الأليمة ومن تفجير مرفأ بيروت ولا حاجة بنا لإعادة فتح جراح الماضي، فيكفي هذه المنطقة ما عاشته من مآس ومعاناة".
-
Just in
-
15 :19
-
15 :18
-
15 :16
-
15 :09
-
15 :09
-
15 :03
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
15 :19
وكالة تسنيم: إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
-
15 :18
وزارة الصحة: 4 شهداء و7 جرحى في غارتين إسرائيليتين على بلدتي السلطانية والصوانة في الجنوب
-
15 :16
الملياردير السوري وفيق السعيد عن قرار الكحول: عزل المسيحيين إهانة لسوريا نفسها! تتمة
-
15 :09
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب الكبرى ومستوطنات رام الله
-
15 :09
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب تتمة
-
15 :03
الجيش الإسرائيلي يستهدف جسر القاسمية على الأوتوستراد الساحلي
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
22 March 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
22 March 2026
-
-
-
-
22 March 2026
-
-
-
-
22 March 2026
-
-
-
-
22 March 2026
-
-
-
-
22 March 2026
-
-
-
22 March 2026
-
-
-
22 March 2026
-
-
-
-
22 March 2026
-
-
-
22 March 2026