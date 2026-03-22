عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا حضره كلّ من وزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، ومدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق الله.



واطّلع رئيس مجلس الوزراء منهم على التطورات في الجنوب، وما يرافقها من نزوح وتحديات أمنية في مختلف المناطق اللبنانية.



وشدّد سلام على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في العاصمة بيروت، حفاظًا على أمن المواطنين وممتلكاتهم.