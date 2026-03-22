لا تزال تؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات المتتالية بالتوازي مع تدفق كتل هوائية رطبة وباردة من فوق الجزر اليونانية وغرب تركيا وتستمر لايام عدة مع انخفاض قيم الضغط الى حدود الـ١٠٠٠ hpa، ما يؤدي الى طقس غير مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار رعدية متفرقة تشتد أحياناً وتترافق مع رياح نشطة وثلوج على الجبال العالية ١٦٠٠متر اليوم وغدا (احتمال اقل بقليل فجر وصباح اليوم).



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: غير مستقر مع امطار رعدية تشتد احياناً وثلوج على ١٦٠٠ متر-الحرارة : بين ١١ و١٦ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على الـ١٠٠٠متر- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و٩٥ ٪- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa- الانقشاع: يسوء محليا- حال البحر: مرتفع الموج (مترين) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الاثنين: يتحول الطقس بعد الظهر الى غير مستقر مع امطار رعدية وثلوج على ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٤ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تشتد احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: متقلب مع احتمال بعض الامطار المحلية والحرارة تتراوح بين ١١ و١٩ ساحلا وبين ٤ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تشتد احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

(جو القارح - LBCI)