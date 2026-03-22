الديار: أكدت "القناة 12" الإسرائيلية، أن حزب الله يعقّد مهمة الجيش الإسرائيلي في تحديد مواقع إطلاق الصواريخ، من خلال "تغيير نمط إطلاقها وتوزيع منصات الإطلاق على نطاق أوسع، بما يشمل مناطق بعيدة وداخل قرى في جنوب لبنان".



وأشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة، نيتسان شابيرا، إلى أن "حزب الله يوزع منصات الإطلاق بشكل يرفع من صعوبة استهدافها"، مع استمرار إطلاق مئات الصواريخ يومياً، بما في ذلك نحو 40% تستهدف قوات "الجيش" الإسرائيلي المتمركز على طول الحدود.



وأضاف شابيرا أن متوسط إطلاق الصواريخ يبلغ نحو 100 صاروخ يومياً، وقد يصل في أيام التصعيد إلى 150 صاروخاً.



وبحسب التقديرات العسكرية، لا يزال لدى حزب الله آلاف الصواريخ قصيرة المدى، إضافة إلى صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى مناطق مثل "غوش دان" ومناطق أخرى بعيدة، مما يعكس صعوبة السيطرة على الصواريخ ومنظومتها لدى "الجيش" الإسرائيلي.



وأشار محلل الشؤون العسكرية في القناة، نير دفور، إلى أن الحزب يعتمد تكتيكاً جديداً منذ نهاية الأسبوع الماضي، يتمثل في استهداف المستوطنات في الشمال لبنان بهدف دفع السكان إلى الإخلاء، وهو اتجاه قد يستمر خلال الأيام المقبلة.



وأضاف أن هذا التوجه أصبح محور نقاشات وزير الحرب الإسرائيلي، ويستدعي استراتيجيات للتعامل معه