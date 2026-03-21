أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات أن "المُقاومة الإسلاميّة استهدفت عند الساعة السادسة مساء منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا، وثكنة شوميرا، بصليتين صاروخيّتين. كما استهدفت قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية".

