نعت هيئة مدينة بشري في التيار الوطني الحر بكثير من اللوعة والفخر "الرفيق والأخ طوني سليمان رحمة. الذي أبى أن يغادر إلا مغادرة الأبطال كما تاريخه في فوج المغاوير مع جيشنا الوطني البطل وكما تاريخه في عمله الشاق في شركة قاديشا حيث لم يميّز أحد ولم يتوانى يوماً في تلبية حاجات بشري في أقسى الظروف المناخية والمعيشيّة.

وأضافة هيئة مدينة بشري: لوعتنا كبيرة لكن رجاءنا أكبر أن يكون مع الأبرار والقدّيسين.