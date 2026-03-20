أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي تحاول التوغل في الاراضي اللبنانية من محور اللبونة ، بالقرب من الناقورة وتواجه من قبل عناصر "حزب الله".