" الحزب" في بيانٍ: ننفي الادعاءات ونستنهجن تسرع وزارة الخارجية!
20 March 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
بيان صادر عن "حزب الله" حول ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مزعومة مرتبطة به :
ينفي حزب الله ما صدر من اتهامات ملفّقة بحقه عن الجهات الأمنية في دولة الإمارات، ويؤكد بصورة قاطعة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا، ولا تستند إلى أي واقع أو حقيقة، فحزب الله ليس لديه أي تواجد داخل الإمارات وغيرها من الدول تحت أي غطاء أو مسمّى تجاري أو غيره، ويعتبر أن هذه المزاعم تأتي في سياق محاولات متكررة للإساءة إلى الحزب وتشويه صورته لأهداف باتت واضحة جلية ولا تخفى على أحد.
ويستهجن حزب الله المسارعة غير المسؤولة من قبل وزارة الخارجية اللبنانية إلى تبني هذه الروايات الصادرة عن جهات خارجية، وإصدار موقف إدانة بحق مكوّن لبناني أساسي قبل التثبت والتحقق، بدل التحلّي بالحد الأدنى من المسؤولية الوطنية، خصوصًا في ظلّ ما يتعرض له لبنان وشعبه من عدوان إسرائيلي وحشي.
Just in
17 :32
الجيش الإسرائيلي: دمرنا مجمعا لإنتاج الصواريخ والطائرات في إيران
17 :31
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
- ترامب يقول إن تجمعات شعبنا ذكاء اصطناعي ونطالب بإرسال صحفيين للتحقق من واقعية ذلك
- دول الجوار صديقة لنا ونحن مستعدون لحل المشاكل التي حدثت
- لم نسع يوماً لتصنيع سلاح نووي كما يروج الرئيس الأميركي كذباً
17 :30
مراسل الجديد: سماع اصوات رشقات نارية غزيرة في بلدة الناقورة تزامنا والتوغل الإسرائيلي فيها
17 :28
الخارجية الروسية:
- نؤكد استعدادنا لمواصلة تقديم دعم بناء لتسوية النزاع ومعالجة التناقضات القائمة في الشرق الأوسط
- نشدد على ضرورة تهيئة الظروف للعمل المشترك لتسوية مستدامة تقوم على توازن المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة
- موسكو تؤكد ضرورة تخلي الولايات المتحدة وإسرائيل فوراً عن مواصلة مغامرتهما العسكرية
17 :27
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة في الجليل الأعلى
17 :20
الجزيرة: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
