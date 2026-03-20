سُمع صوت دويّ قويّ في بيروت والضاحية الجنوبية، وتبيّن أنّه ناجم عن جدار صوت عنيف جدًا.

كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علوّ منخفض جداً فوق البقاع تزامن مع دويّ انفجارات.

وأٌفيد أنّ جدار الصوت وصل صداه إلى مناطق في الجبل والمتن وكسروان.