النبطية - نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم غارة على حي القلع بين بلدتي عبا والقصيبة. وأغار على حبوش ودير سريان بعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة.



وأغار على منطقة البياض في حبوش، اتبعها بغارتين على اطراف حبوش، وتعرض وادي عبا لغارة، وبلدة كفرصير فجرا لغارتين متتاليتين.