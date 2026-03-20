تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، تنفيذ عملياتها العسكرية دفاعاً عن لبنان وشعبه، مستهدفةً مواقع وتجمعات لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد وشمال فلسطين المحتلة.



وأعلنت المقاومة الإسلامية، وفي إطار التحذير الذي وجّهته لعددٍ من المستوطنات الإسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة، أنّها استهدفت عند الساعة (10:00 مساء بتوقيت بيروت) مستوطنتي المنارة و"مرغليوت" بصليتين صاروخيتين.



كذلك، استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي في حديقة بلدة مارون الراس الحدودية بصلية صاروخية. وفي بيانٍ آخر، قالت المقاومة إنها استهدفت تجمعاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالقذائف المدفعية.



وفي السياق ذاته، استهدف حزب الله تجمّعاً لجنود "جيش" العدو في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة بقذائف المدفعية، كما استهدفت عند الساعة (17:20 بتوقيت بيروت) تجمّع آليات لـ"جيش" الاحتلال في مشروع الطيبة بالقذائف المدفعية.



واستهدفت المقاومة تجمّعاً لجنود الاحتلال في خربة الكسيف جنوب غربي بلدة الطيبة بالقذائف المدفعية، كما استهدفت موقع "هرمون" عند الساعة (19:00) بصلية صاروخية.



وفي إطار توسيع دائرة الاستهداف، قصفت المقاومة شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية شرق مدينة حيفا بصلية صاروخية، فيما استهدفت مستوطنة "شتولا"، وذلك ضمن التحذير الذي وجّهته للمستوطنات الشمالية.



كما استهدفت مستوطنة "كريات شمونة" للمرّة السادسة اليوم بصلية صاروخية، في سياق الردّ على الاعتداءات، واستهدفت أيضاً تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة "كفاريوفال" بسرب من المسيّرات الانقضاضية.