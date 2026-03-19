غرفة ادارة الكوارث في عكار: 11231 نازحا موزعين بين مراكز الايواء والمجتمعات المضيفة
-
19 March 2026
-
10 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، أنه "بناء على المعلومات الصادرة من غرفة العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي الشؤون الاجتماعية في مراكز الايواء ، بلغ العدد الاجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس في 19 أذار 2026، المجموع العام للعائلات 2952 ، والمجموع العام للافراد النازحين 11231 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة.
- خارج مراكز الايواء المعتمدة : عدد العائلات 2633 ، وعدد الافراد النازحين 10032
- داخل مراكز الإيواء المعتمدة : عدد العائلات 321 ، وعدد الافراد النازحين 1206 .
موزعين على بلدات: أكروم ، البربارة ، البرج ، البيرة ، التليل ، الحاكور ، الحميرة ، الحوشب ، الحويش ، الحيصة ، الدورة ، الدوسة وبغدادي ، الزواريب ، الشيخ طابا ، الشيخ محمد ، العيون ، القبيات ، القرنة ، القريات ، القليعات ، القنطرة ، الكواشرة ، الكويخات ، المجدل ، المحمرة ، المقيطع قعبرين كفرملكي وتل حياة ، المنصورة ، النفيسة ، النورة ، إيلات ، ببنين ، برج العرب ، برقايل ، بزال ، بزبينا ، بقرزلا ، بيت أيوب ، بيت غطاس ، بيت يونس ، بينو ، تكريت ، تل إندي ، تل حميرة ، تلبيرة ، تلة وشطاحة ، تلعباس الشرقي ، تلعباس الغربي ، جبرايل ، جديدة القيطع ، حبشيت ،حرار ، حلبا ، خربة الجرد ، خريبة الجندي ، دوير عدوية ، ديردلوم ، رحبة ، زوق الحصنية ، سفينة الدريب ، سفينة القيطع ، شان ، شدرا ، شربيلا ، عدبل ، عكار العتيقة ، عمار البيكات ، عندقت ، عيات ، عيدمون ، عين الذهب ، عين الزيت ، عين يعقوب ، فنيدق ، قبعيت ، قرحا ، كروم عرب ، كفرتون ، مارتوما ، مجدلا ، مشتى حسن ، مشتى حمود ، مشحا ، مشمش ، منيارة ، نهر البارد ، ووادي الجاموس .
وتم حتى تاريخه اعتماد 22 مركز إيواء في المحافظة، منها 19 مركز وصل الى قدرتها الاستيعابية القصوى.
وخصصت الغرفة الارقام التالية : 79/303470 - 79/303476 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح.
واستقبل الخط الساخن اليوم 138 إتصالا".
-
Just in
-
19 :51
وزير الطاقة الأميركي: نحن أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي عالمياً ومن أبرز مصدري النفط
-
19 :36
استثنائيًّا... لا تحويل للسير على الطّريق البحرية باتّجاه بيروت يوم غد! تتمة
-
19 :28
شو الوضع؟ حرب موانئ الغاز والنفط تُشعِل الأسعار وتهدِّد أمن الطاقة... زيارة استطلاع فرنسية وباسيل يتمسك بسلام عادل يعيد الحقوق تتمة
-
19 :25
القناة 12 الإسرائيلية: فرق الإطفاء والإنقاذ تسيطر بالكامل على حريقين في مصافي حيفا جراء سقوط شظايا اعتراض
-
19 :09
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الناقورة
-
19 :06
الوكالة الوطنية: غارة استهدفت يحمر الشقيف
-
-
Other stories
-
-
-
استثنائيًّا... لا تحويل للسير على الطّريق البحرية باتّجاه بيروت يوم غد!
-
شو الوضع؟ حرب موانئ الغاز والنفط تُشعِل الأسعار وتهدِّد أمن الطاقة... زيارة استطلاع فرنسية وباسيل يتمسك بسلام عادل يعيد الحقوق
-
بري: تطبيق اتفاق نوفمبر 2024 والتزام إسرائيل به ينهي العدوان ويعيد النازحين
-
سلام يوجّه رسالة حاسمة إلى ترامب!
-
الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الفرنسي مثمّنًا الدور الذي تقوم به فرنسا لمساعدة لبنان
-
وصول وزير خارجية فرنسا إلى عين التينة
-
EXCLUSIVE
خاص - مسودة رسالة من الكونغرس إلى السفير عيسى تدعو إلى تعليق قوانين مناهضة التطبيع في لبنان
-
باسيل يشيد بموقف الفاتيكان الداعي للسلام ووقف الحرب
-
EXCLUSIVE
خاص - "فتنة النزوح" تُقلِق الدولة.. "ضوء أخضر" للأجهزة!
-
مذكرة جديدة من مجلس الوزراء بتمديد الإقفال الرسمي بمناسبة عيد الفطر!
-
EXCLUSIVE
كواليس - طوق أمني للجيش وحملة تفتيش.. ماذا حصل في عين الرمانة؟
-
بالفيديو - لحظة نجاة مراسل من غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية
-
إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان!
-
غارة تصيب صحافيًا بجروح!
-
بري أعلن إعتذاره عن تقبل التهاني بعيد الفطر
-
EXCLUSIVE
خاص - باريس تختبر التسوية!
-
قوى الامن تحذّر من "موقع مشبوه"!
-
وقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد بشروط.. ما علاقة الضاحية؟
-
غارة على الجبل الرفيع واطراف بلدة الريحان وقصف مدفعي لأطراف الغندورية ووادي السلوقي
-
بالفيديو - جبور: لبنان الرسمي لا يريد اي حرب اسناد على ارضه ولكن من الأكيد أننا نرفض الاعتداءات الاسرائيلية
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
استثنائيًّا... لا تحويل للسير على الطّريق البحرية باتّجاه بيروت يوم غد!
-
-
-
19 March 2026
-
شو الوضع؟ حرب موانئ الغاز والنفط تُشعِل الأسعار وتهدِّد أمن الطاقة... زيارة استطلاع فرنسية وباسيل يتمسك بسلام عادل يعيد الحقوق
-
-
-
19 March 2026
-
بري: تطبيق اتفاق نوفمبر 2024 والتزام إسرائيل به ينهي العدوان ويعيد النازحين
-
-
-
19 March 2026
-
سلام يوجّه رسالة حاسمة إلى ترامب!
-
-
-
19 March 2026
-
الرئيس عون استقبل وزير الخارجية الفرنسي مثمّنًا الدور الذي تقوم به فرنسا لمساعدة لبنان
-
-
-
19 March 2026
-
وصول وزير خارجية فرنسا إلى عين التينة
-
-
-
19 March 2026
-
جاد عبيد لـ«الشرق الأوسط»: جمعت بين التقنية الغربية والإحساس الشرقي
-
-
19 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مسودة رسالة من الكونغرس إلى السفير عيسى تدعو إلى تعليق قوانين مناهضة التطبيع في لبنان
-
-
-
19 March 2026
-
أستراليا تضم ثلاثة لاعبين لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب إلى تشكيلة المباريات الودية
-
-
19 March 2026
-
شركة: هجمات مراكز البيانات بالشرق الأوسط تضع المخاوف الجيوسياسية على رأس المخاطر
-
-
19 March 2026