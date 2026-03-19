خاص - مسودة رسالة من الكونغرس إلى السفير عيسى تدعو إلى تعليق قوانين مناهضة التطبيع في لبنان
19 March 2026
source: tayyar.org
خاص tayyar.org
يستعد عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي لتوجيه رسالة رسمية إلى السفير الأميركي ميشال عيسى، يدعونه فيها إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لتعليق تنفيذ القوانين التي تجرّم التواصل مع الإسرائيليين، معتبرين أن هذه القوانين تعيق جهود الاستقرار وتطبيق القرار الدولي قرار مجلس الأمن 1701.
وجاء في مسودة الرسالة التي من المتوقع أن يوقعها كل من برايد شنايدر ودارين لحود وابراهام حماده أن القوانين اللبنانية الحالية التي تمنع أي شكل من أشكال التواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين، بما في ذلك في مجالات الأعمال والإعلام والتبادل الأكاديمي، تشكّل “عائقاً مباشراً” أمام تحقيق الاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وتحدّ من قنوات التواصل الضرورية لإدارة الأزمات ومنع التصعيد.
واعتبرت المسودة أن هذه القوانين، المستندة إلى تشريعات عدة أبرزها قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955، تفرض عقوبات تصل إلى السجن، ما يخلق “أثراً ردعياً” واسعاً داخل المجتمع اللبناني ويمنع حتى أشكال التواصل غير الرسمية أو المهنية.
كما اعتبرت أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يتطلّب آليات تنسيق وتواصل فعّالة بين الأطراف المعنية، محذرين من أن غياب هذه القنوات يزيد من مخاطر سوء التقدير والتصعيد العسكري.
وانطوت المسودة على الطلب من السفير الأميركي وضع تقييم شامل لكيفية تطبيق هذه القوانين حالياً، بما في ذلك أي ملاحقات قانونية حديثة، إضافة إلى دراسة تأثيرها على فرص التعاون المدني والتجاري عبر الحدود.
وفي خطوة لافتة، تقترح المسودة حلاً مرحلياً يتمثّل في تعليق تنفيذ هذه القوانين بحق اللبنانيين المنخرطين في أنشطة مهنية أو مدنية أو إعلامية “مشروعة”، إلى حين قيام البرلمان اللبناني بتعديلها أو إلغائها.
وختمت المسودة بالتأكيد على أن اعتماد سياسة “عدم التنفيذ” بشكل علني من قبل الحكومة اللبنانية قد يوفّر هامشاً ضرورياً للمجتمع المدني، ويساهم في تعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة في المرحلة المقبلة.
17 :06
وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع الكهرباء في خليج حيفا بعد قصف إيراني
17 :05
الإسعاف الإسرائيلي: فرقنا تلقت بلاغات عن سقوط صواريخ في مواقع عدة
16 :46
وزير الخارجية التركي: السبب الأول للحرب هي إسرائيل التي حرضت عليها أثناء المفاوضات بين طهران وواشنطن
16 :35
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة على الحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ
16 :29
التقرير اليومي لوزارة الصحة: 1001 شهيد و2584 جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان
16 :22
غارة إسرائيلية استهدفت محطة الكهرباء في بلدة السلطانية بقضاء بنت جبيل
Just in
17 :06
وسائل إعلام إسرائيلية: انقطاع الكهرباء في خليج حيفا بعد قصف إيراني
17 :05
الإسعاف الإسرائيلي: فرقنا تلقت بلاغات عن سقوط صواريخ في مواقع عدة
16 :46
وزير الخارجية التركي: السبب الأول للحرب هي إسرائيل التي حرضت عليها أثناء المفاوضات بين طهران وواشنطن
16 :35
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة على الحدود مع لبنان إثر إطلاق صواريخ
16 :29
التقرير اليومي لوزارة الصحة: 1001 شهيد و2584 جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان
16 :22
غارة إسرائيلية استهدفت محطة الكهرباء في بلدة السلطانية بقضاء بنت جبيل
19 March 2026
19 March 2026
19 March 2026
19 March 2026
19 March 2026
19 March 2026
19 March 2026
19 March 2026
19 March 2026
