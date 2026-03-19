تعود باريس إلى واجهة المشهد اللبناني–الإسرائيلي بمحاولة تتجاوز احتواء التصعيد نحو صياغة مسار سياسي بديل. زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تعكس سعياً لفرض توازن ديبلوماسي موازٍ للوقائع الميدانية، في ظل قناعة أوروبية بأن الحرب المفتوحة تستنزف لبنان من دون أفق حسم حقيقي، خصوصاً في مواجهة حزب الله.



لا تكتفي المقاربة الفرنسية بوقف إطلاق النار، بل تطرح انتقالاً تدريجياً نحو إنهاء حالة الحرب، ولو بصيغ غير مباشرة، مما يعني عملياً إعادة تعريف العلاقة بين لبنان وإسرائيل. غير أن هذا الطموح يصطدم بواقعين: تحفظ إسرائيلي على أي تسوية لا تترجم أمنياً بسرعة، وتعقيد داخلي لبناني يجعل مسألة سلاح حزب الله جزءاً من توازنات بنيوية يصعب كسرها خارجياً.



تحاول باريس تثبيت دور الوسيط القادر على مخاطبة الجميع، إلا أن مسألة النزع المنظم للسلاح تبقى نقطة الضعف الأساسية، في ظل غياب قدرة الدولة اللبنانية على فرضه، واستمرار الضغط العسكري.



بذلك، تبدو المبادرة الفرنسية محاولة استباقية لضبط الانفجار لا حله، إذ يبقى نجاحها رهناً بتقاطع دولي–إقليمي نادر، لم تتوافر شروطه بعد.