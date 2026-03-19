خاص - باريس تختبر التسوية!
تعود باريس إلى واجهة المشهد اللبناني–الإسرائيلي بمحاولة تتجاوز احتواء التصعيد نحو صياغة مسار سياسي بديل. زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تعكس سعياً لفرض توازن ديبلوماسي موازٍ للوقائع الميدانية، في ظل قناعة أوروبية بأن الحرب المفتوحة تستنزف لبنان من دون أفق حسم حقيقي، خصوصاً في مواجهة حزب الله.
لا تكتفي المقاربة الفرنسية بوقف إطلاق النار، بل تطرح انتقالاً تدريجياً نحو إنهاء حالة الحرب، ولو بصيغ غير مباشرة، مما يعني عملياً إعادة تعريف العلاقة بين لبنان وإسرائيل. غير أن هذا الطموح يصطدم بواقعين: تحفظ إسرائيلي على أي تسوية لا تترجم أمنياً بسرعة، وتعقيد داخلي لبناني يجعل مسألة سلاح حزب الله جزءاً من توازنات بنيوية يصعب كسرها خارجياً.
تحاول باريس تثبيت دور الوسيط القادر على مخاطبة الجميع، إلا أن مسألة النزع المنظم للسلاح تبقى نقطة الضعف الأساسية، في ظل غياب قدرة الدولة اللبنانية على فرضه، واستمرار الضغط العسكري.
بذلك، تبدو المبادرة الفرنسية محاولة استباقية لضبط الانفجار لا حله، إذ يبقى نجاحها رهناً بتقاطع دولي–إقليمي نادر، لم تتوافر شروطه بعد.
14 :03
الخارجية الهندية: الهجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج غير مقبولة
14 :00
الحزب: استهدفنا قاعدة تيفن شرق عكا بصلية صـاروخية عند الساعة 10:00 الخميس
13 :56
غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً عند أطراف بلدة كفرشوبا
13 :42
إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان! تتمة
13 :36
غارة تصيب صحافيًا بجروح! (وطنية) تتمة
13 :34
الجيش الإسرائيلي يستهدف بلدة ابل السقي قضاء بعدة قذائف
قوى الامن تحذّر من "موقع مشبوه"!
وقف استهداف السفارة الأميركية في بغداد بشروط.. ما علاقة الضاحية؟
غارة على الجبل الرفيع واطراف بلدة الريحان وقصف مدفعي لأطراف الغندورية ووادي السلوقي
بالفيديو - جبور: لبنان الرسمي لا يريد اي حرب اسناد على ارضه ولكن من الأكيد أننا نرفض الاعتداءات الاسرائيلية
مقاربة سياسية متكاملة لباسيل وطرح مسارات بديلة - رندا شمعون
كتل باردة حتى بداية الاسبوع المقبل وطقس العيد ماطر
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات!
قصف مدفعي يستهدف مارون الراس وأطراف بنت جبيل وغارتان على الخيام
بتغطية جوية هائلة.. عملية انزال ضخمة في الضاحية الجنوبية لبيروت؟!
عرض التفاوض: فشل المساعي يُنذر بحرب مفتوحة وقرار سيادي معلّق
بري يقلقه تهجير الجنوبيين وأولويته وأد الفتنة الإسرائيلية: ماذا عن التمايز مع "الحزب"؟
باسيل لقناة "الغد": نريد أن يبقى جميع اللبنانيين في أرضهم ونحن مع السلام العادل الذي يعيد الأرض والحقوق
تل أبيب بدأت التمهيد للاجتياح
عناوين الصحف ليوم الخميس 19 آذار 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 19 آذار 2026
49 مركزاً للرعاية الصحية تخرج من الخدمة
حزب الله: استهدفنا 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة وحققنا إصابات مباشرة ومقاتلونا يستهدفون المنطقة
هيئة الاعلام في "الحزب" تنعى الإعلامي محمد شري
حزب الله: اسقطنا مسيرة فوق المروانية واستهدفنا قاعدة عين زيتيم في صفد وثكنة يوآف في الجولان بالمسيرات وتجمعا للعدو في كريات شمونة
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحرب تتصاعد في اتجاه تدميري عنيف وإسرائيل تتعمد استهداف المدنيين: ضرب منشآت الطاقة يُنذِر بالأسوأ!
إنذار عاجل لسكان جنوب لبنان!
19 March 2026
غارة تصيب صحافيًا بجروح!
19 March 2026
العراق.. غارات على قواعد أمريكية وقصف لمقار الحشد الشعبي يوقع قتلى وجرحى
-
إيران تتوعد مجددا
19 March 2026
ميريام فارس تكشف من خلال صورة عن موهبة ابنها الرياضية
-
خرق خطير في "ميتا" بسبب وكيل ذكاء اصطناعي منفلت
-
بسبب المسيرات الإيرانية.. طائرات تعود أدراجها وتحول مساراتها ورحلات تصل إلى 20 ساعة
-
بري أعلن إعتذاره عن تقبل التهاني بعيد الفطر
-
"فيفا" يناقش مشاركة إيران في كأس العالم
-
إعلام: إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر
