صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: في إطار متابعة مواقع التّواصل الاجتماعي، تمّ رصد موقع إلكتروني حديث باسم “m2wa.com“، وقد أُنشِئ بتاريخ 1-3-2026، وخُصّص لتسجيل النازحين.





وأضاف، من خلال المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تبيّن أن هذا الموقع مشبوه.





وتابع، وبناءً عليه، تحذّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي المواطنين والمقيمين من الدّخول إلى هذا الموقع، أو التّفاعل معه، تفاديًا لقرصنة البيانات “DATA” والمعلومات الشخصيّة وسرقتها.





واختتم البلاغ، وتجدّد هذه المديريّة العامّة تحذيرها بعدم الدّخول إلى أي صفحة أو موقع أو رابط إلكتروني مشبوه أو غير آمن وغير مؤكّد المصدر، تجنّبًا للتعرّض لعمليّات اختراق قد تطال الحسابات والبيانات الشخصيّة، أو لسرقة أموالهم.