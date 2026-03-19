وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:



منطقة من الضغط الجوي المنخفض والعميق تسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مصحوبة بكتل هوائية باردة تدخل على دفعات ، فتؤدي إلى طقس غائم و ماطر يتخلله انفراجات واسعة ولكن انخفاض مستمر بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل .



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13و 22، في طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.



تحذير: من الانزلاقات على الطرق بسبب الامطار ومن تشكل السيول على بعض الطرق اعتبارا من مساء اليوم.



الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات وتسوء معه الرؤية. تهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر.



الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة الدنيا خصوصا في الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، فيما نرتفع الحرارة القصوى على الساحل. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار تكون غزيرة احيانا مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد في الفترة الصباحية، تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ال70 كلم/ س يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر نهارا، تخف حدة الامطار بدءا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة خلال النهار .



السبت: غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة بسبب دخول كنل هوائية باردة نتيجة تمركز منخفض جوي علوي جنوب تركيا. تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد فيما تكون الامطار غزيرة جنوب البلاد فترة قبل الظهر، مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر، تخف حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة نهارا خصوصا شمال البلاد، ويتكوّن الضباب على المرتفعات.



الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بحيث تصبح الاجواء باردة ليلا، تهطل أمطار متفرقة احيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، ويحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.



-الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و 35 كم/س تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهرفتقارب ال 60 كم/س.



-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء على المرتفعات.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 % .



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 751 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 5,45



-ساعة غروب الشمس: 17,48

